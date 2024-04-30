سعودي ويابانية يخطفان الأضواء في مزج فريد للموسيقى (فيديو)

خطف عازف سعودي وعازفة يابانية، الأضواء في حفل أقيم في مدينة الخبر بشرق السعودية، قبل أن يجد جمهوراً أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، أعجبهم المزج الفريد بين آلتين وموسيقى من بلدين مختلفين.

وأظهر مقطع فيديو من الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح رسمي لمطعم يقدم وجبات يابانية، في شرق المملكة، عازفاً سعودياً على آلة القانون الوترية العربية المعروفة، بينما تعزف بجانبه عازفة يابانية على آلة الكوتو اليابانية الوترية أيضاً.

ونجح عازف القانون السعودي عمار الغامدي، وشريكته اليابانية التي لم يتضح اسمها، في مزج موسيقاهم بطريقة جميلة جعلت من الصعب تمييز أنها تمثل آلتين وبلدين وثقافتين مختلفتين.

ونشر السفير الياباني في السعودية، إيواي فوميو، مقطع فيديو للعزف المشترك، على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، وكتب معلقاً: "انسجام الثقافتين … الكوتو الياباني (koto) والقانون العربي".