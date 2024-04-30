سعودي ويابانية يخطفان الأضواء في مزج فريد للموسيقى (فيديو)
خطف عازف سعودي وعازفة يابانية، الأضواء في حفل أقيم في مدينة الخبر بشرق السعودية، قبل أن يجد جمهوراً أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي، أعجبهم المزج الفريد بين آلتين وموسيقى من بلدين مختلفين.
وأظهر مقطع فيديو من الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح رسمي لمطعم يقدم وجبات يابانية، في شرق المملكة، عازفاً سعودياً على آلة القانون الوترية العربية المعروفة، بينما تعزف بجانبه عازفة يابانية على آلة الكوتو اليابانية الوترية أيضاً.
ونجح عازف القانون السعودي عمار الغامدي، وشريكته اليابانية التي لم يتضح اسمها، في مزج موسيقاهم بطريقة جميلة جعلت من الصعب تمييز أنها تمثل آلتين وبلدين وثقافتين مختلفتين.
ونشر السفير الياباني في السعودية، إيواي فوميو، مقطع فيديو للعزف المشترك، على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، وكتب معلقاً: "انسجام الثقافتين … الكوتو الياباني (koto) والقانون العربي".
وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة، وتعليقات كثيرة أشاد أصحابها بالعزف المشترك، بينهم المدونة هيا بنت عبدالله التي قالت: "جميل ما شاء الله من شدة الانسجام كأنهم على وتيرة واحدة".
فيما قال المشرفون على حساب "مجلة اليابان"، في تعليقهم على الفيديو: "من الرائع للغاية وجود هذا الانسجام الفريد لآلتين موسيقيتين تعود جذورهما التاريخية لقرون طويلة. هذا بحد ذاته مصدر للإلهام، ومن الممكن تشكيل طابع موسيقي جديد اعتماداً عليهما".
وللثقافة اليابانية من موسيقى وأطعمة وبرامج تلفزيونية، عشاق كثر في السعودية، بدأت مع أفلام الكارتون الشهيرة مثل شخصية "غرين دايزر" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مروراً بشخصيات "الإنمي" وعشاقها الكثر، بينما ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي وأجيال من البعثات الدراسية من البلدين في تعزيز تلك العلاقة.