بعد جدل في المغرب.. مخرج "ولاد ايزة" ينفي الإساءة للمعلمين
تواصل الجدل وردود الفعل في المغرب، حول ما تضمنته حلقة من مسلسل "ولاد ايزة" اعتبرت مسيئة للمعلمين، وهو ما نفاه مخرج العمل التلفزيوني الذي أكد عدم وجود أي مشهد يتضمن الإساءة للمعلم.
وقال المخرج إبراهيم الشكيري لـ"إرم نيوز"، إن العمل لم يقصد الإساءة للمعلم بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن "الضجة" التي ثارت كانت بسبب مشهد لم يتحدث عن دور المعلمين أو يعرض مهنتهم "للتحقير" كما زعمت النقابات.
وأضاف: "لا مبرر لكل هذه الاحتجاجات من المركزيات النقابية التعليمية، خصوصا أن السلسلة لا تتضمن أي رسائل سياسية أو اجتماعية، بل هي سلسلة كوميدية ترفيهية لا غير".
وعبّر المخرج الشكيري عن ثقته في "الهيأة العليا للسمعي البصري" التي ستبت في الشكاوى المقدمة من النقابات التعليمية، مشددا على حق الفنانين في تناول المشاكل الاجتماعية.
وقالت شركة "سبيكتوب" المنتجة للمسلسل الذي يعرض على القناة الحكومية الأولى: "إن شخصية علي معلم محاربة الأمية في إحدى مؤسسات القرية، التي جسدها الفنان عبد الفتاح الغرباوي، تدخل في خانة الفكاهة وبعيدة كل البعد عن شتى أشكال التنقيص أو التحقير من الأسرة التعليمية".
وأضافت الشركة في بيان، "أن هدفها تقديم سلسلة فكاهية تليق بمستوى تطلعات الجمهور المغربي"، مشددة على أن شخصية "علي" معلم محاربة الأمية، ليس لها أي علاقة بواقع ويوميات المعلم، بل هي فقط شخصية من "وحي الخيال".