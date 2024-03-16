بعد جدل في المغرب.. مخرج "ولاد ايزة" ينفي الإساءة للمعلمين

تواصل الجدل وردود الفعل في المغرب، حول ما تضمنته حلقة من مسلسل "ولاد ايزة" اعتبرت مسيئة للمعلمين، وهو ما نفاه مخرج العمل التلفزيوني الذي أكد عدم وجود أي مشهد يتضمن الإساءة للمعلم.

وقال المخرج إبراهيم الشكيري لـ"إرم نيوز"، إن العمل لم يقصد الإساءة للمعلم بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن "الضجة" التي ثارت كانت بسبب مشهد لم يتحدث عن دور المعلمين أو يعرض مهنتهم "للتحقير" كما زعمت النقابات.

وأضاف: "لا مبرر لكل هذه الاحتجاجات من المركزيات النقابية التعليمية، خصوصا أن السلسلة لا تتضمن أي رسائل سياسية أو اجتماعية، بل هي سلسلة كوميدية ترفيهية لا غير".