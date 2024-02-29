"سويسرا المغرب".. إفران تكتسي بالثلوج في عزّ الجفاف (صور)

عادت الثلوج مجدداً إلى إفران المغربية، والتي تُلقب بـ"سويسرا المغرب" بعد غياب طويل، مُحوّلة المدينة إلى لوحة فنية بديعة.

وتقع إفران، واسمها الأصلي أورتي (حديقة بالأمازيغية)، وسط الأطلس المتوسط، وتعلو بـ1650 مترا عن سطح البحر؛ هذا الأمر يجعلها ضمن مناطق المملكة التي تشهد أكبر قدر من التساقطات الثلجية. وتم تصنيفها ثاني أكثر مدينة نظيفة بالعالم عام 2013.

وكست الثلوج التي تساقطت بغزارة خلال الساعات الماضية شوارع إفران وميادينها، وأيضا غاباتها المكونة أساساً من أشجار الأرز، كما تلوّنت أسقف المنازل القرميدية بالبياض الناصع.

ورغم تدني درجات الحرارة، فضّل البعض الاستمتاع بسحر هذه المدينة الجبلية المصممة على الطابع الأوروبي.