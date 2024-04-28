قائد طائرة يابانية "مخمور" يتسبب بإلغاء رحلة

ألغت طائرة يابانية، مؤخرا، رحلة من دالاس إلى طوكيو؛ بسبب قائدها الذي تناول المشروبات الكحولية في أحد فنادق المدينة الأمريكية، وحذرته الشرطة المحلية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، كان من المقرر أن تغادر الرحلة في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباح الأربعاء الماضي، وعلى متنها 157 راكباً.

وتم نقل الكثير من ركاب شركة "جابان إيرلاينز" إلى رحلة تابعة لشركة "أمريكيان إير لاينز".

وذكرت الشركة اليابانية التي اعتذرت عن الحادثة أن قائد الطائرة، 49 عاماً، وصل إلى دالاس صباح الاثنين، وتناول الكحول مع أفراد طاقم آخرين في أحد المطاعم، من الساعة السادسة مساء اليوم نفسه، واستمر في تناول الكحول بعد عودته إلى الفندق.

واتصل الفندق بالشرطة حوالي الساعة الثانية صباحا يوم الثلاثاء الماضي.