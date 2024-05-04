سادن الشعر وبدره.. نعي مؤثر من وحي القصائد للشاعر بدر بن عبد المحسن

نعت نخب فنية وثقافية في السعودية والعالم العربي، اليوم السبت، الشاعر والأمير السعودي البارز، بدر بن عبد المحسن، الذي توفي عن عمر 75 عاماً، بعد مسيرة حافلة من الشعر والقصائد التي غناها كبار الفنانين.

واستلهم أصدقاء الشاعر ومحبو قصائده والأغاني التي ترنموا بالكلمات التي كتبها، عبر الشعر ذاته، عباراتهم المؤثرة التي وصفت الراحل بـ"سادن الشعر وبدره" وكثير من التراكيب اللغوية الفريدة التي تعكس مكانة الفقيد عندهم.

وقال الفنان راشد الماجد: "(إنطفى ضيّ الحروف .. والمسافر راح).. فقد العالم العربي قامة ومدرسة شعريّة وثقافية كبيرة".