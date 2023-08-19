تقرير: نظام الرعاية الصحية للأطفال في إيرلندا يعاني فشلا ذريعا

قالت صحيفة "إيرش تايمز" إن نظام الرعاية الصحية للأطفال يعاني فشلا كبيرا في إيرلندا، ولا سيما مع عدم كفاية التعاون بين مختلف أقسام الخدمة الصحية.

وأوضحت الصحيفة أن تراجع نظام الرعاية يسهم في إحباط وتحدي الأطفال وأسرهم، ويسبب يوميًا الألم والمعاناة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ووجه محقق شكاوى الأطفال، نيال مولدون، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية برنارد جلوستر، متهما الخدمات بالفشل في واجبها لدعم حقوق الأطفال في أفضل رعاية صحية ممكنة.

ولفت إلى التقصيرالواضح في أداء الواجب من قبل الدولة من خلال الصحة والسلامة والبيئة، وكذلك في مجالات خدمات الصحة العقلية الإعاقة، مؤكدا وجود تجاهل مستمر لكيفية إصلاح هذه المشكلات لأنها "ليست جديدة".

وأشار مولدون إلى النقص المزمن والخلل الوظيفي الذي يربك توفير الدولة لهذه الخدمات الحيوية، منذ فترة طويلة، ما يشكل فضيحة عامة وله عواقب مدمرة.

وعزت الصحيفة هذا التراجع إلى الموارد غير الكافية، فيما أشارت وزارة الصحة إلى زيادات كبيرة في الإنفاق العام على الصحة النفسية منذ عام 2020.

وشدد مولدون على أن الصحة والسلامة والبيئة لديها عدد كبير جدًا من الوكالات والخدمات، إلا أنهم لا يعملون معًا لضمان المصلحة الفضلى للأطفال المكلفين برعايتهم، متسائلا بشأن الأفراد والهيئات الذين يعطون الأولوية لمصالحهم القطاعية على احتياجات الأطفال المرضى "كيف يجب محاسبتهم؟ هل الجهاز الإداري الشامل الذي يقول البعض إنه مترامي الأطراف".

وأكد أنه في نهاية المطاف يجب العثور على الإجابات من قبل وزارة الصحة والحكومة نفسها.

يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن رقم قياسي بلغ 106.967 حادثًا سلبيًا في الخدمة الصحية، العام الماضي.

المصدر: صحيفة إيرش الإيرلندية