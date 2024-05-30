معاقبة كويتي بغرامة "قاسية" بعد ضربه زوجته بالحذاء

ألزمت محكمة كويتية، مواطنًا بتعويض زوجته بمبلغ 6,500 دولار بعد أن ضربها بحذاء في مكان عام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الخلاف الزوجي الذي وصل إلى المحكمة، انتهى بحكم قضائي لصالح الزوجة التي تعرّضت لضرب في أحد المستشفيات.

وقررت الزوجة اللجوء للقضاء، لتحكم لها المحكمة المدنية في البلد الخليجي، بإلزام زوجها بدفع مبلغ 2000 دينار بسبب اعتدائه بالضرب عليها بحذاء وفي مكان عام.

وبجانب التعويض المالي، حصلت الزوجة على تعاطف واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تعرَّض الزوج لانتقاد شديد رغم وجود عدد محدود من المدونين الذين تعاطفوا معه.

وقال مبارك سالم العازمي في تعليق على الحكم: "ممن الفروض حبسه في مصحة علاج نفسي على الأقل"، فيما طالب سفر محمد السفر بعقوبة مشددة، وكتب: "المفروض غرامة مليون وتحط النعال بحلقه".

وكتبت مدونة متعاطفة مع الزوجة: "المفروض أطقه بالجوتي على رأسه، قليل الأدب والقيمة والرجولة، شويه 2000 دينار"، فيما استغرب أحد المدونين وجود الزوجة لحد الآن مع زوجها ولم تنفصل عنه.

وقالت ليلى القحطاني في سياق مناصر للزوجة أيضًا: "شنو هذه العلاقة الزوجية الفاشلة والمريضة إللي وصل فيه الكره والتحقير لزوجته يطقها بحذاء في مكان عام".

وعلى الجانب الآخر، كتب المدون ليث: "أتوقع مشاكل عائلية وتنحل بينهما! ماله داعي ترفع قضية عليه، الله يهديها"، وقال آخر في السياق ذاته" "شو الدعوة؟! ليش رافعة عليه قضية، مشاكل عائلية تنحل بالتفاهم إذا رجعا إلى البيت".