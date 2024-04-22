أول تعليق لأحمد السعدني بعد وفاة والده.. لماذا اعتذر؟

في أول تعليق على وفاة والده الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضي عن عمر يناهز 81 عامًا، توجه نجله الفنان أحمد السعدني بالشكر لكل من قدَّم واجب العزاء "سواء بالحضو أو الاتصال أو الرسائل".

وأضاف في منشور عبر صفحته الموثقة على فيسبوك "أعتذر بشدة عن عدم قدرتي على الرد وأسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولى عز وجل أن يتغمده برحمته".

ووصف والده قائلًا "عاش طيلة عمره محبًّا للناس والحق والخير والجمال أكثر من حبه لفنه وعائلته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون".

وتوجه برسالة لوالده بقوله "بحبك يا آبا ومتشكر أنك أبويا ".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني كان طلب عدم حضور الصحفيين عزاء والده، مشيرًا إلى أنهم يثيرون الفوضى في الوقت الذي يكون فيه أهل الفقيد بحاجة للراحة.