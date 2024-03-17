من هو الطفل النابغة الذي أبهر علماء الأزهر؟ (فيديو)
أظهر طفل نابغة تفوقًا لافتًا في حفظ القرآن الكريم وهو يجلس بعفوية مجيبًا عن أسئلة أربعة من علماء الأزهر الشريف، الذين بدت عليهم علامات الانبهار والاستحسان لِما أظهره الطفل من قدرات مدهشة.
هكذا بدا المشهد في مقطع الفيديو الذي بثه حساب "الأزهر الشريف" على موقع إكس (تويتر سابقًا) مصحوبًا بتعليق يقول " يُجيب ببراعة فائقة، وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة، شكرًا لكل من كان سببًا في تميز هذه النبتة المباركة".
وأوضح المنشور أن الطفل اسمه محمود صلاح، وأن الفيديو يأتي في سياق كواليس "مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم ".
وسُئل الطفل في البداية عن اسمه ومدينته، فأشار إلى أنه من مدينة الأقصر، وحين طلب منه أن يذكر بيانات صورة "صاد " التي تتضمن عدد الآيات وترتيبها في المصحف ونوعها وأسباب النزول وغيرها من التفاصيل الدقيقة المتشعبة، انطلق في الإجابة على نحو مذهل، وكأنه يقرأ من ورقة أمامه.
وحين سُئل أن يتلو بعض السور وأظهر حفظًا متقنًا، رفع العلماء من مستوى صعوبة السؤال وطلبوا منه أن يتلو الآيات بشكل عكسي، أي أن يذكروا آية بعينها ويسألونه ما هي الآية التي قبلها ثم التي قبلها وهكذا. وكانت المفاجأة أنه أجاب بدقة مدهشة.
وبلغت براعة الطفل أنه كان يذكر رقم أي آية يذكرها الممتحنون بل ورقم الصفحة التي وردت بها في تبويب المصحف.
وانتهى مقطع الفيديو وعلماء الأزهر في حالة انبهار وتساؤل عن خلفية هذا الطفل المتميز.