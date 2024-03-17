من هو الطفل النابغة الذي أبهر علماء الأزهر؟ (فيديو)

أظهر طفل نابغة تفوقًا لافتًا في حفظ القرآن الكريم وهو يجلس بعفوية مجيبًا عن أسئلة أربعة من علماء الأزهر الشريف، الذين بدت عليهم علامات الانبهار والاستحسان لِما أظهره الطفل من قدرات مدهشة.

هكذا بدا المشهد في مقطع الفيديو الذي بثه حساب "الأزهر الشريف" على موقع إكس (تويتر سابقًا) مصحوبًا بتعليق يقول " يُجيب ببراعة فائقة، وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة، شكرًا لكل من كان سببًا في تميز هذه النبتة المباركة".

وأوضح المنشور أن الطفل اسمه محمود صلاح، وأن الفيديو يأتي في سياق كواليس "مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم ".