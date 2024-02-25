نازلي مدكور لـ"إرم نيوز": الجمهور غير مثقف بصريا

ما دلالة عنوان معرضك "أثير الأرض"؟

العنوان يشير إلى تناول فكرة الأرض بتجلياتها المختلفة، من خلال التركيزعلى جوهر الكوكب والطبيعة وليس التوقف على الشكل الخارجي فقط، أي أنني أتناول البعد "الميتافيزيقي" أو ما وراء الطبيعة بحضورها المادي المباشر.

يبدو أن المعرض ينطوي على نقطة تحول في تناولك للطبيعة؟

كنت فيما سبق أركز على تناول المناظر الطبيعية و الـ"لاند سكيب" كما هي بشكلها المعتاد المألوف، لكنني في هذا المعرض أركز على المعاني الداخلية لها عبر 40 لوحة من الأكرليك والباستيل على قماش وورق.