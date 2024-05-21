"أطول شائعة وفاة" تلاحق فنانا سعوديا حيا
فشل نفي الفنان السعودي المخضرم، سعد خضر، ومقربين كثر منه، لشائعة وفاته التي بدأت قبل ثلاثة أيام، في إيقاف انتشارها على نطاق واسع، لتكون إحدى أطول الإشاعات في عالم الفن.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، تناقل شائعة وفاة الممثل السبعيني، بالتزامن مع مطالبته بالتوقف عن نشر الشائعة التي بدأت تثير قلقه.
ونقلت وسائل إعلام وفنانون ومقربون من خضر، تأكيده أنه بخير، ويتابع شائعة وفاته المستمرة والغريبة على حد قوله ويتلقى بسببها سيلاً من اتصالات أقارب وزملاء وأصدقاء من داخل السعودية وخارجها.
كما نقلت صحيفة "الرياضية" المحلية، عن الفنان خضر قوله: "خلّوني أرتاح.. لدي بيت وأسرة وأبناء وبنات وأقارب وأصدقاء يتمنون لي الخير، وأنا أتمنى أن أعيش معهم بسلام بعيدًا عن إزعاج الشائعات.. ودون مبالغة أتلقى اتصالات من داخل وخارج السعودية في جميع الأوقات".
وتعاطف كثير من المدونين مع الفنان وشكواه من انتشار شائعة وفاته التي لم يتضح من أطلقها أول مرة، فيما ساهم نشر الكثير من الإعلانات تحت الوسم "#وفاه_الفنان_سعد_خضر" في بقائه بين قائمة المواضيع المتداولة بكثرة (الترند).
والفنان سعد خضر من مواليد العام 1946 في مكة المكرمة، وله العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، بما في ذلك تأليفه وإنتاجه لفيلم "موعد مع المجهول" العام 1980، وهو أول فيلم روائي طويل.
وعمل منذ ستينيات القرن الماضي في الإذاعة والتلفزيون، وقدّم العديد من البرامج والمسلسلات برفقة نجوم ذلك الزمن.
وظهر خضر في أبريل/نيسان الماضي، في مقابلة تلفزيونية، بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية، وشكا من الخذلان الذي تعرض له من قبل المنتجين والمؤسسات المسؤولة عن السينما بعد مسيرته الفنية التي تمتد لنحو 6 عقود، كان خلالها ممثلاً ومخرجًا ومنتجًا لا يزال يرغب بالعمل وهو بعمر 77 عامًا الآن.