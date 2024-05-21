"أطول شائعة وفاة" تلاحق فنانا سعوديا حيا

فشل نفي الفنان السعودي المخضرم، سعد خضر، ومقربين كثر منه، لشائعة وفاته التي بدأت قبل ثلاثة أيام، في إيقاف انتشارها على نطاق واسع، لتكون إحدى أطول الإشاعات في عالم الفن.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، لليوم الثالث على التوالي، تناقل شائعة وفاة الممثل السبعيني، بالتزامن مع مطالبته بالتوقف عن نشر الشائعة التي بدأت تثير قلقه.

ونقلت وسائل إعلام وفنانون ومقربون من خضر، تأكيده أنه بخير، ويتابع شائعة وفاته المستمرة والغريبة على حد قوله ويتلقى بسببها سيلاً من اتصالات أقارب وزملاء وأصدقاء من داخل السعودية وخارجها.

كما نقلت صحيفة "الرياضية" المحلية، عن الفنان خضر قوله: "خلّوني أرتاح.. لدي بيت وأسرة وأبناء وبنات وأقارب وأصدقاء يتمنون لي الخير، وأنا أتمنى أن أعيش معهم بسلام بعيدًا عن إزعاج الشائعات.. ودون مبالغة أتلقى اتصالات من داخل وخارج السعودية في جميع الأوقات".