حياة جديدة لجدارية "الوجه البشوش" في المغرب (صور)

يشتغل الفنان الألماني هندريك بيكيرش، على إعادة رسم أشهر جدارية في مراكش تقابل محطة القطار في هذه المدينة السياحية الساحرة، وإعطاء حياة جديدة لهذه "اللوحة" لوجه رجل بشوش يدعى "عبد العزيز غزال".

وتحيّن الفنان الألماني تواجده في مراكش، في إطار معرض "ذكريات من قبل"، الذي يعرض فيه آخر أعماله في صالة رواق مؤسسة "مونتريسو" في المدينة، فسارع في تجديد الجدارية التي أصبحت أيقونة منذ سنوات.