بلوغر عربي يوثق الإفطار جهاراً خلال نهار رمضان في إيران (فيديو)

وثق بلوغر عربي زيارته لإيران مؤخراً والتي رصد فيها ظاهرة غريبة تمثلت في الإفطار جهاراً خلال نهار شهر رمضان، دون أي اعتبار لحرمة الشهر الفضيل.

وقال البلوغر المصري، الذي بدأت توثيقه لرحلته إلى إيران من الطائرة، إن أعداداً كبيرة من الإيرانيين يجاهرون بالإفطار بشكل غريب، دون أي رادع من جانب السلطات الإيرانية.

وأبدى الشاب استغرابه من الظاهرة التي بدأت من الطائرة خلال توجهه إلى إيران، حيث قدمت له وجبة الطعام في غير موعد الإفطار، حسب قوله.

وبعد نزوله إلى الشارع، أبدى البلوغر المصري تعجبه من أعداد المفطرين في نهار رمضان، ما بين من يدخن السجائر ومن يتناول الطعام والمشروبات.

وأحدث الأمر حالة من الجدل عبر منصات التواصل وتباينت الآراء بين المعلقين ما بين من يجد العذر لبعض الحالات وبين من يستهجن الأمر ويطالب بتدخل رسمي للسيطرة على الأمور.