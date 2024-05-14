سائق "أوبر" يدلي باعترافات "صادمة" بواقعة "فتاة التجمع"

أدلى سائق "أوبر" المتهم بمحاولة خطف واغتصاب نبيلة عوض المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التجمع"، باعترافات صادمة أمام النيابة العامة في مصر اليوم، كاشفا أنه حاول الاعتداء عليها بسبب ملابسها المكشوفة، التي أفقدته السيطرة على شهواته.

وعُرض المتهم، اليوم، أمام نيابة مدينة نصر بحضور نبيلة عوض المجني عليها، إذ اعترف أنه وأثناء استقلال المجني عليها السيارة أغرته ملابسها، لافتا أنها كانت ترتدي ملابس سواريه مكشوفة تظهر مفاتن جسدها، ما جعله يحاول الاعتداء عليها.

وأضاف المتهم أنه قرر الاعتداء على الفتاة، فتوقف في مكان ليس فيه أحد بحجة فحص السيارة، ثم قام بإشهار سلاح أبيض عبارة عن "كاتر" في وجهها، وهددها بأنها إن لم تنفذ رغباته سيقوم بقتلها، إلا أنها لم تأبه بتهديده وقامت بمسك السلاح بيدها مما تسبب بجروح في يدها، مشيرا إلى أنه لم يعتدِ عليها بل هي من جرحت نفسها.

وأشار سائق "أوبر" إلى أنه لم يعتدِ جنسيًّا على الفتاة، وأن ما حدث مجرد محاولات لم ينجح فيها، مشيرا إلى أنه لم يفكر في اغتصابها، فقط أراد التحرش بها وملامسة جسدها، وعندما صرخت، خشي من الفضيحة وتركها في الطريق وهرب.

وتصاعدت دعوات مقاطعة شركة "أوبر" في مصر بعد حادثة "فتاة التجمع" نبيلة عوض، التي أعادت إلى الأذهان مأساة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، التي لقيت حتفها على إثر محاولة اختطافها والاعتداء عليها.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا باللغة الإنجليزية "توقفوا عن استخدام أوبر" على منصة "إكس"، شارك خلاله مجموعة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، فضلا عن دعوى قضائية تطالب بوقف ترخيص الشركة في مصر.