سعودي ينتقم من حلاق بطريقة غير متوقعة (فيديو)

كشف موظف بمركز شكاوى حكومي في السعودية، الأحد، عن تلقي المركز سيلاً من البلاغات بحق صالون حلاقة تورط الحلاق العامل فيه، عن طريق الخطأ، بقص شارب أحد الزبائن.

وقال الموظف في أمانة منطقة الرياض، سطام الحربي، إن "مركز الشكاوى المعروف برقم الاتصال 940 يتلقى بعض البلاغات الغريبة في بعض الأحيان، بينها بلاغ متكرر بحق صالون حلاقة".

وكان الحربي يتحدث لقناة "الإخبارية" الرسمية، عندما كشف تفاصيل الحادثة الطريفة، حيث نقم صاحب البلاغ على حلاق لأنه حلق شاربه عن طريق الخطأ، ليتقدم ببلاغ بحقه على مدى شهر.