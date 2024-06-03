سعودي ينتقم من حلاق بطريقة غير متوقعة (فيديو)
كشف موظف بمركز شكاوى حكومي في السعودية، الأحد، عن تلقي المركز سيلاً من البلاغات بحق صالون حلاقة تورط الحلاق العامل فيه، عن طريق الخطأ، بقص شارب أحد الزبائن.
وقال الموظف في أمانة منطقة الرياض، سطام الحربي، إن "مركز الشكاوى المعروف برقم الاتصال 940 يتلقى بعض البلاغات الغريبة في بعض الأحيان، بينها بلاغ متكرر بحق صالون حلاقة".
وكان الحربي يتحدث لقناة "الإخبارية" الرسمية، عندما كشف تفاصيل الحادثة الطريفة، حيث نقم صاحب البلاغ على حلاق لأنه حلق شاربه عن طريق الخطأ، ليتقدم ببلاغ بحقه على مدى شهر.
وأوضح الحربي أن "موظفي الأمانة كان يستجيبون لتلك البلاغات بمتابعتها، والتأكد من كون الصالون مرخص أو ملتزم بقواعد النظافة وغيرها من البلاغات المتكررة.
وقرر الموظفون التقصي عن سبب سيل البلاغات اليومي، وكانت المفاجأة كانت عندما تبين أن الزبون غاضب من الحلاق بعد أن حلق شاربه عن طريق الخطأ، وقرر الانتقام بتلك الطريقة.
ووجدت القصة تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، وسط تعليقات طريفة حول الحادثة، مع تعاطف لافت مع صاحب الشارب من قبل البعض، في حين تعاطف آخرون مع الحلاق.