خلال لقاء صحفي.. وفاة الحقوقي المغربي البارز عبدالعزيز النويضي

أعلن في المغرب، ليل الخميس، وفاة المحامي عبدالعزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، وأحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان، بعد تعرضه لأزمة صحية أنهت حياته.

وتوفي النويضي، وهو المستشار السابق للوزير الأول عبدالرحمن اليوسفي (1998-2002)، خلال إجرائه لقاء صحفياً في مقر صحيفة "صوت المغرب"، إثر سكتة قلبية مفاجئة أصابته.

والراحل هو مؤسس ورئيس سابق لجمعية "عدالة" الحقوقية، وعمل خلال مسيرته الحقوقية كاتباً عاماً للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وإلى جانب نشاطه الحقوقي، عمل النويضي مدرساً لمادة "القانون الدستوري والعلوم السياسية" في الجامعة، كما أغنى الخزانة الوطنية بمجموعة من المؤلفات الهامة.

وحظي النويضي خلال حياته بعدة تكريمات، وذلك تقديرًا لجهوده في مجال حقوق الإنسان.