ركاب الطائرة السنغافورية يصفون أحداث "الرحلة المرعبة" (فيديو)

أدى الخلل التقني، الذي أصاب طائرة من الخطوط الجوية السنغافورية فوق ميانمار، بعد حوالي 10 ساعات من الرحلة من مطار "هيثرو" في العاصمة لندن إلى سنغافورة، إلى حدوث دمار هائل على متن الطائرة، إذ أصيب مُسن بريطاني بنوبة قلبية قاتلة وأصيب أكثر من 80 شخصًا بجروح خطيرة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن راكب مصدوم قوله إن "الركاب الواقفين الذين حاصرتهم الاضطرابات القاتلة على متن الطائرة كانوا يتشقلبون في الهواء وأخذوا يصطدمون بسقف المقصورة".

وأظهرت الصور المروعة التي التقطت على متن الطائرة كيف امتلأت المقصورة بالحطام، بينما حاول الركاب المذهولون يائسين وقف تدفق الدم من الجروح الشديدة والإصابات الحادة.

وقال أحد الركاب الذي يُدعى جيري، والذي كان مسافرًا لحضور حفل زفاف ابنه على متن الرحلة المنكوبة، إنها كانت "أسوأ رحلة في حياته".

وقال لمراسل "بي بي سي" وهو يضع ضمادة على جزء من رأسه: "فجأة ترنحت الطائرة... لم يكن هناك أي تحذير على الإطلاق، وانتهى بي الأمر بضرب رأسي بالسقف، وهذا ما حصل مع زوجتي، أما بعض المسافرين الذين كانوا يتجولون في الطائرة فانتهى بهم الأمر إلى الشقلبة. لقد كان الأمر فظيعًا للغاية".