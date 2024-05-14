في حادثة مروعة.. انهيار لوحة إعلانية يوقع 14 قتيلاً في الهند (فيديو)

وقالت السلطات الهندية إن عمليات الإنقاذ والإجلاء استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وتسببت العاصفة الرعدية في توقف حركة المرور في أجزاء من المدينة وتعطيل العمليات في مطارها، وهو أحد أكثر مطارات الهند ازدحاماً.

وقالت بلدية مومباي إن ما لا يقل عن 74 شخصاً نقلوا إلى المستشفى متأثرين بإصابات في أعقاب الحادث، قبل أن يخرج منهم 31 شخصاً.