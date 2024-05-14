في حادثة مروعة.. انهيار لوحة إعلانية يوقع 14 قتيلاً في الهند (فيديو)
تسبب انهيار لوحة إعلانية ضخمة خلال عاصفة رعدية احتاحت الهند، بصرع 14 شخصاً، في ضاحية "جاتكوبار" الشرقية بمدينة مومباي.
وانتشرت مقاطع توثق الحادثة المروعة، حيث أظهر أحدها لحظة انهيار لوحة إعلانات ضخمة على منازل ومحطة بنزين بجوار طريق مزدحم في ضاحية.
وتجمع العشرات من رجال الشرطة والسكان في موقع الحادثة للاطلاع على حجم الكارثة ونقل الضحايا والمصابين.
وقالت السلطات الهندية إن عمليات الإنقاذ والإجلاء استمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وتسببت العاصفة الرعدية في توقف حركة المرور في أجزاء من المدينة وتعطيل العمليات في مطارها، وهو أحد أكثر مطارات الهند ازدحاماً.
وقالت بلدية مومباي إن ما لا يقل عن 74 شخصاً نقلوا إلى المستشفى متأثرين بإصابات في أعقاب الحادث، قبل أن يخرج منهم 31 شخصاً.