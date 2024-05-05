سيارة تصطدم بإحدى بوابات البيت الأبيض ومقتل سائقها (صور)
قُتل سائق بعدما اصطدمت سيارته بإحدى البوابات الخارجية للبيت الأبيض، حسبما أفاد جهاز الخدمة السرية الأمريكي.
وقال الجهاز، في بيان عبر منصة "إكس"، "قبيل الساعة 10,30 مساءً اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض"، مؤكداً عدم وجود "تهديد" للبيت الأبيض نفسه.
وأضاف البيان أن عناصر الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث "حاولوا تقديم المساعدة للسائق"، لكنه كان "ميتاً".
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن جهاز الخدمة السرية فتح تحقيقا بالحادث، لكنه أكد عدم وجود "أي تهديد أو تداعيات على السلامة العامة".
وكانت السلطات الأمريكية أوقفت شخصاً آخر اصطدمت سيارته ببوابة خارجية للمجمع نفسه، في كانون الثاني/يناير.
وشهدت بوابات البيت الأبيض سلسلة من الحوادث في السنوات الأخيرة؛ ما دفع الأجهزة الأمنية إلى بناء سياج معدني أعلى وأكثر مقاومة حول المقر في العام 2020.