"لحظة غضب".. الزوجة التعيسة تتحول إلى قاتلة في مسلسل صادم

يطرح مسلسل " لحظة غضب" أزمة العلاقة بين الزوجين من منظور صادم وجريء، من خلال قصة زوجة تعيش في حالة من التعاسة وتراكم الضغوط حتى تصل في " لحظة غضب" إلى ارتكاب جريمة القتل بحق زوجها. المفارقة أن تحول الزوجة الهادئة الرزينة التي لا تحلم إلا بحياة سعيدة، أو على الأقل مستقرة، إلى قاتلة ليس حالة فردية من وجهة صناع العمل، بل يرقى لكونه " نمط متكرر" في حياتنا الحديثة، حيث تكتشف البطلة أن صديقتها المقربة والتي تنتمي إلى ديانة مختلفة أقدمت على نفس الفعل وتخلصت هي الأخرى من زوجها.

المسلسل يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي وهو من بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وناردين فرج، وريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو من أعمال منصة Watch It الأصلية.