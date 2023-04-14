العراق.. أحرق زوجته بمساعدة 5 آخرين
أقدم زوج بمساعدة 5 آخرين، اليوم الجمعة، على حرق زوجته، إثر مشاكل عائلية، في منطقة الحسينية بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
ونقل موقع "السومرية نيوز" المحلي، عن المصدر قوله، إن 6 أشخاص أقدموا على حرق امرأة، ما تسبب في إصاباتها بحروق مختلفة، نتيجة مشاكل عائلية تخص أطفالًا في منطقة الحسينية.
وأوضح المصدر أن "معلومات وردت للأجهزة الأمنية بوجود حادث حريق ضمن منطقة حسينية المعامل، الشاعوره، ولدى الانتقال إلى محل الحادث تبين أنه حرق امرأة".
وأشار إلى أن المرأة، وهي من مواليد عام 1992، ربة منزل، ادّعت أن من قام بحرقها خالها وزوجها وأولاد خالها وطلبت تسجيل شكوى ضدهم وعددهم 6 أشخاص.
وأضاف المصدر أن "المشاجرة بسبب مشاكل عائلية بخصوص أطفالها"، مشيرًا إلى أن "الحريق تسبب بإصابات في أماكن مختلفة من الجسم وتم نقل الزوجة إلى مستشفى مدينة الطب".