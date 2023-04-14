العراق.. أحرق زوجته بمساعدة 5 آخرين

أقدم زوج بمساعدة 5 آخرين، اليوم الجمعة، على حرق زوجته، إثر مشاكل عائلية، في منطقة الحسينية بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

ونقل موقع "السومرية نيوز" المحلي، عن المصدر قوله، إن 6 أشخاص أقدموا على حرق امرأة، ما تسبب في إصاباتها بحروق مختلفة، نتيجة مشاكل عائلية تخص أطفالًا في منطقة الحسينية.