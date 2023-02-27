مقتل مودل صينية على يد زوجها السابق ووالده بطريقة "بشعة"

أدين 3 أشخاص بجريمة قتل عارضة الأزياء الصينية "آبي تشوي"، التي عثرت السلطات في هونغ كونغ على أجزاء من جثتها يوم الجمعة الماضي، وأخرى يوم أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن زوج "آبي" السابق ووالده وشقيقه، جميعهم متورطون في جريمة قتلها، فيما اتهمت والدة زوجها بتعطيل مجرى العدالة.

وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على شخصين آخرين متورطين في مقتل "آبي" البالغة من العمر 28 عامًا، والتي عثر على أجزاء من جثتها في إحدى المقابر يوم الجمعة الماضي، بينما عثر على أجزاء أخرى في ثلاجة بمنزل ريفي في قرية "تاي بوي" يوم أمس الأحد.

وأكد البيان أن اختبارات الطب الشرعي كشفت عن وجود ثقب صغير في جمجمة "آبي"، يُعتقد أنه دليل على "الهجوم المميت" الذي تعرضت له الضحية قبل تقطيع جثتها بشكل وحشي.