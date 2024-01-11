ملياردير إندونيسي يخسر معظم ثروته في يوم واحد

تعرّض الملياردير الإندونيسي براجوجو بانجيستو، قطب البتروكيماويات والطاقة، إلى خسارة فادحة في يوم واحد فقط، حيث خسر فيه معظم ثروته.

وبحسب مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة الملياردير الإندونيسي، والتي جناها في سنوات، أكثر من الخمس، أي 11.4 مليار دولار في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسارة الفادحة بعد تراجع أسهم شركتيه، يوم الثلاثاء، بنسبة 20% لكل منهما.

وعلى الرغم من هذه الخسارة، فقد بلغ صافي ثروته بعدها 42.1 مليار دولار، بينما بلغت ثروته قبل الخسارة 53.5 مليار دولار، وعليه لا يزال بانجيستو أغنى رجل في إندونيسيا.

ويأتي الانخفاض في أسعار أسهم الشركتين، وفق محللين، إلى تغيرات في معنويات المستثمرين.

وقال المحلل في شركة "هينان بوتيهراي سيكوريتاس"، إزاريدو ابنوتاما، إن شركتي الملياردير الإندونيسيBREN وTPIA كانتا في ذروة الشراء وانخفضت الأسهم عندما رأى المستثمرون فرصة لجني الأرباح.

ونوّه بأنّ أسعار الأسهم الحالية لكلا الشركتين مبالغ فيها، على الرغم من التوقعات الواعدة المستندة إلى خطط التوسع الحالية.

وتم طرح شركته Barito Pacific Timber للاكتتاب العام في عام 1993 وغيّرت اسمها إلى Barito Pacific لتعكس الأعمال المتنوعة للشركة مع توسعها.

وتأتي ثروة بانجيستو من حصته في شركة PT Barito Pacific، المتخصصة في توليد الطاقة والبتروكيماويات، حيث يمتلك 71% من الأسهم، وفقًا لتقرير الأوراق المالية الصادر في سبتمبر 2023.

ويمتلك أيضًا حصة في شركة PT Chandra Asri Petrochemical وحصة كبيرة في PT Petrindo Jaya Kreasi.

وفي عام 2023، أصبح الملياردير الإندونيسي، براجوجو بانجيستو، صاحب أسرع معدل نمو في الثروة بين المليارديرات، وذلك بفضل الاكتتاب العام لشركته؛ إذ قفزت ثروته نحو 600% خلال العام، إلى 31 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

يذكر أن الملياردير بانجيستو، وهو ابن تاجر مطاط، بدأ عمله في مجال الأخشاب في أواخر السبعينيات.