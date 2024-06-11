كيم كارداشيان: استقللت طائرتي الخاصة لتناول "كعكة الجبنة" في باريس

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع المثيرة للجدل كيم كارداشيان بأنها استقلت طائرتها الخاصة إلى العاصمة الفرنسية باريس، فقط من أجل تناول "كعكة الجبنة" يحضرها شيف في أحد الفنادق الفارهة بعاصمة الأضواء.

واستذكرت كيم الرحلة التي قامت بها عام 2015، مشيرة إلى أنها اشتهت كعكة الجبنة أثناء حملها بطفلها الأول نورث، من طليقها كانييه ويست.

وأكملت كيم: "عندما وصلت إلى الفندق، قيل لي إن كعكة الجبنة التي أحبها نفدت من عندهم، لكنني أصرَرْت على الحصول عليها، حتى تم توفيرها لي في النهاية".

وأثار هذا الاعتراف انتقادات واسعة للنجمة الأمريكية على منصة "إكس"، حيث وصفها البعض بـ"المشهورة المدللة"، وقال آخرون إنها تتباهى بإنفاق ثروتها على "أمور سطحية"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من الأشخاص حول العالم، فيما راح فريق ثالث لتوجيه اللوم لكيم لأنها تساهم في تلوث البيئة من خلال رحلاتها المتكررة بطائرتها الخاصة.

وكتب معلق: "لقد سافرت كيم كارداشيان من لوس أنجلوس إلى باريس فقط لأنها أرادت أن تأكل كعكة جبنة ثم عادت إلى المنزل، أما أنا فأشرب من قشات الورق لإنقاذ العالم".