يوفر أطباء نفسيين.. تشيلي تتيح خطاً ساخناً للراغبين في الانتحار

ذكرت صحيفة "La Tercera" التشيلية، أن وزارة الصحة أطلقت مؤخراً رقم طوارئ جديدا كمبادرة ضمن خطة بناء الصحة النفسية التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين لديهم أفكار انتحارية للحصول على الدعم والحيلولة دون إقدامهم على الانتحار.

وقالت الصحيفة إن فريق العمل يتكون من 21 طبيبًا نفسيًا، متخصصًا في التعامل مع الأزمات النفسية وحالات الانتحار، يعملون بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام السنة.

كما أنه يتم دعم الخط الساخن بـ 28 طبيبًا نفسيًا آخرين، يتلقون المكالمات عند زيادة الطلب.

وأضافت الصحيفة أنه بعد 8 أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ، قدمت وكيلة وزارة الصحة، أندريا ألباجلي، مع رئيسة الصحة الرقمية، ماريا خوسيه ليتيلير، تقييمًا حول فاعلية الخدمة الجديدة.

وقالوا "إن المؤشرات جيدة وفعالة، لقد تلقينا 25 ألف مكالمة حتى الآن، وبلغ متوسط مدة المكالمة 12 دقيقة و45 ثانية".

وتابعت الصحيفة أن فريق العمل المختص لا ينتهي عمله بالمكالمة فقط، حيث يتم إبلاغ الجهات المختصة الصحية والرسمية عن الحالات التي تشكل تهديدا لنفسها أو للآخرين لكي تبدأ مرحلة علاج متخصص. وبالفعل تمت متابعة 6.692 حالة علاجيا منذ بدء التطبيق.

وبحسب أحدث مسح صحي وطني في تشيلي، تبين أن 10.7% من السكان أفادوا بأنهم فكروا في الانتحار في مرحلة ما من حياتهم.

يضاف إلى ذلك ارتفاع محاولات الانتحار المسجلة بين السكان المتحولين جنسيًا بنسبة 56%، نتيجة ما يسمى إجهاد الأقليات، الذي يشير إلى تعرض الأشخاص ذوي التنوع الجنسي للتمييز والعنف في حياتهم اليومية.

المصدر: صحيفة "La Tercera" التشيلية