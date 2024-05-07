دخل في نوبة بكاء.. القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة حيازته مخدرات في منطقة "المرج" في محافظة القاهرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب شهود عيان، نفى المطرب المصري صلته بالمخدر الذي تم ضبطه معه، مؤكدا أنه تعرض لمؤامرة من شخص دسّ عليه المضبوطات، وأخذ يصرخ قائلا: "المخدرات دي مش بتاعتي ما أعرفش عنها حاجة، ولا أعرف مين اللي حطهالي"، قبل أن يدخل في نوبة بكاء.

وبحسب خبراء ومختصين، فإن مخدر "الآيس" الذي تم ضبطه مع شطة له تأثير مدمر على الجهاز العصبي، ويقع ضحاياه تحت رحمة إدمانه سريعا، وهو معروف بأسماء عديدة على مستوى العالم منها "كوارتز"، و "جلاس"، و"شابو"، ويعتبر من عائلة مادة الـ"ميثامفيتامين" ، ويُصنع من مركبات كيميائية فى المعامل، وهو ناصع البياض وبللوري مثل حبيبات الثلج.