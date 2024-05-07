دخل في نوبة بكاء.. القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة حيازته مخدرات في منطقة "المرج" في محافظة القاهرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وبحسب شهود عيان، نفى المطرب المصري صلته بالمخدر الذي تم ضبطه معه، مؤكدا أنه تعرض لمؤامرة من شخص دسّ عليه المضبوطات، وأخذ يصرخ قائلا: "المخدرات دي مش بتاعتي ما أعرفش عنها حاجة، ولا أعرف مين اللي حطهالي"، قبل أن يدخل في نوبة بكاء.
وبحسب خبراء ومختصين، فإن مخدر "الآيس" الذي تم ضبطه مع شطة له تأثير مدمر على الجهاز العصبي، ويقع ضحاياه تحت رحمة إدمانه سريعا، وهو معروف بأسماء عديدة على مستوى العالم منها "كوارتز"، و "جلاس"، و"شابو"، ويعتبر من عائلة مادة الـ"ميثامفيتامين" ، ويُصنع من مركبات كيميائية فى المعامل، وهو ناصع البياض وبللوري مثل حبيبات الثلج.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، كما تنص المادة 34 من القانون نفسه على معاقبة من يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل المجتمع بالسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وفيما يتعلق بمن يضبط متهما بتعاطي المخدرات، تكون العقوبة بالحبس لمدة سنة، كما تزيد العقوبة إلى الضعف، لتصل عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين أوكوكايين.