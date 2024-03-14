مهندسون صينيون يحطمون الرقم القياسي بأسرع روبوت في العالم

وفي مقطع فيديو توضيحي، تم تصوير H1 وهو يجتاز تضاريس مختلفة بخفة الحركة، بما في ذلك السلالم الصاعدة والهابطة للأمام والخلف، ولوحظ أن الروبوت يحافظ على توازنه حتى عندما يخرج عن المسار بالقوة، وهو دليل على تصميمه المتطور وآليات التحكم.

وأضاف التقرير، أنه على عكس نظرائه، مثل روبوت Cassie من شركة Agility Robotics، فإن H1 يميز نفسه من خلال تجسيد عامل شكل أكثر شبهًا بالإنسان، وفي حين تتميز Cassie بسرعة مذهلة، حيث تصل إلى 4 أمتار في الثانية في سباق 100 متر، إلا أنه يفتقر إلى الخصائص الشبيهة بالإنسان وتعدد الاستخدامات الذي يظهره H1.

وأوضح، أن أحد الابتكارات الرئيسة التي تمكّن أداء H1 الاستثنائي هو استخدامه لتقنية LIDAR ثلاثية الأبعاد لرسم خرائط بيئية شاملة، وإلى جانب كاميرا العمق البصرية الأمامية لتقدير المسافة بدقة، يمكن لـ H1 التنقل في المناطق المحيطة به بدقة لا مثيل لها ووعي بالموقف.

ويتضمن البناء القوي لـ H1 مفاصل قادرة على توليد عزم دوران أقصى يبلغ 360 نيوتن متر، مما يسهل حركات الساق السريعة والدقيقة. لكن على الرغم من قدراته الرائعة، إلا أن عزم دوران H1 يتضاءل مقارنة بالآلات التقليدية مثل القطارات أو المركبات؛ ما يؤكد الحاجة الدائمة للتقدم المستمر في تكنولوجيا الروبوتات.

وتتصور شركة Unitree Robotics مستقبلًا تلعب فيه الروبوتات مثل H1 دورًا محوريًا في قيادة الثورة الصناعية القادمة؛ فبفضل مزيجه من السرعة والتوازن وخفة الحركة، يمثل H1 قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال الروبوتات؛ ما يمهد الطريق لتطبيقات جديدة عبر مختلف الصناعات، تتراوح من التصنيع إلى الرعاية الصحية، وبالتالي عصر جديد من الأتمتة والكفاءة.