بيتزا ورقصة وفشار.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإعلانها الجديد (فيديو)
أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بإعلان جديد قدمته لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إذ ظهرت بالعديد من الشخصيات، من بينها راقصة شعبية.
وتظهر ياسمين عبد العزيز في الإعلان الذي يشبه الفوازير التي كانت تقدَّم قديما في رمضان، وهي بماكينة الفشار، كما تخرج من شطيرة بيتزا، وارتدت فستان زفاف وجلبابًا بلديًّا للرقص، كما ظهرت في زي رجل؛ الأمر الذي عرضها للسخرية من البعض، بينما نال إشادات من آخرين.
وقدمت ياسمين وعبد الباسط حمودة أغنية دعائية للإعلان بعنوان "دلعله"، مصحوبة بالعديد من الاستعراضات.
وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلان، بين معجب ومستهجن، ولم تخلُ التعليقات من الإشارة إلى أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز السابق؛ بسبب ظهورها بفستان زفاف.
وهنأ أحمد العوضي زوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة صدور إعلانها الجديد الذي صورته بالتعاون مع شركة" فودافون" للاتصالات.
وكتب العوضي تعليقًا على الإعلان: "مبروك يا سمسم إعلان طررررش"، وردت عليه ياسمين عبد العزيز: "الله يبارك فيك يا عوضيكوا".