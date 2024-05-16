بيتزا ورقصة وفشار.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإعلانها الجديد‎ (فيديو)

وقدمت ياسمين وعبد الباسط حمودة أغنية دعائية للإعلان بعنوان "دلعله"، مصحوبة بالعديد من الاستعراضات.

وتباينت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلان، بين معجب ومستهجن، ولم تخلُ التعليقات من الإشارة إلى أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز السابق؛ بسبب ظهورها بفستان زفاف.

وهنأ أحمد العوضي زوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة صدور إعلانها الجديد الذي صورته بالتعاون مع شركة" فودافون" للاتصالات.

وكتب العوضي تعليقًا على الإعلان: "مبروك يا سمسم إعلان طررررش"، وردت عليه ياسمين عبد العزيز: "الله يبارك فيك يا عوضيكوا".