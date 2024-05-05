عن طريق الخطأ.. طفل يبتلع مصباحًا كهربائيًّا

تمكن أطباء من إنقاذ حياة طفل بعد ابتلاعه عن طريق الخطأ، مصباحًا كهربائيًّا، في واقعة حدثت في ولاية تاميل نادو الهندية.

ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، أصيب الطفل، البالغ 5 سنوات، بصعوبة في التنفس مباشرة بعد ابتلاعه مصباحًا كهربائيًّا "ليد" من سيارة لعبة كان يلهو بها، ليستقر المصباح في رئتيه مدة شهر على الأقل، قبل أن يزيله الأطباء.

وبعد معاناته من صعوبة التنفس، قامت والدة الطفل بنقله إلى المستشفى، وخرج بعد يومين عندما أصبح قادرًا على التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.

وأظهرت الفحوصات عند دخول الطفل للمستشفى وجود جسم غريب في رئته؛ ما كان يتسبب بسعاله وصعوبات التنفس، وحاول الأطباء إزالة الجسم الغريب دون جدوى باستخدام منظار القصبات، إلا أن هذه المحاولة لم تفلح.

وإثر ذلك، اقترح جراح الأطفال على والدي الطفل، ضرورة إجراء جراحة مفتوحة لإزالة الجسم الغريب من رئته.

وقال الطبيب إنه "كان يتعيَّن إزالة الجسم الغريب على الفور قبل أن يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء، وإتلاف أنسجة الرئة، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى"، قبل أن تنجح العملية الجراحية ويتبيَّن أن الجسم عبارة عن مصباح "ليد".