وفاة نجم فيلم "أوتلاندر" برايان مكاردي

عُثر على نجم فيلم "أوتلاندر"، برايان مكاردي، ميتاً في منزله عن عمر يناهز 59 عاماً.

واشتهر الممثل الاسكتلندي بلعب دور زعيم المافيا جون توماس "تومي" هانتر في دراما الجريمة "لاين أو ديوتي" Line of Duty، وفي فيلم "أوتلاندر" Outlander، ومسلسل "بلود أوف ما بلود" Blood of My Blood.

وظهر برايان، أخيرًا، في دراما السجن التي حققت نجاحًا كبيرًا، بطولة شون بين وستيفن جراهام، وقبل ذلك حقق نجاحًا كبيرًا بدور بارز في فيلم الآكشن "سبيد 2" Speed ​​2 إلى جانب ساندرا بولوك .

وأعلنت شقيقته سارة خبر رحيله، عبر موقع X، تويتر سابقًا، بمنشور قالت فيه: "ببالغ الحزن نعلن وفاة برايان جيمس مكاردي، الابن والحبيب والأخ والعم والصديق العزيز".

وأضافت: "توفي برايان فجأة في منزله يوم الأحد 28 أبريل. كان ممثلًا رائعًا وعاطفيًا على المسرح والشاشة، وقد أحب عمله وأثر في حياة العديد من الأشخاص، لقد رحل مبكرًا جدًا.

وتابعت: "نحن نحبه وسنفتقده كثيرًا؛ من فضلكم اذكروا برايان في صلواتكم".