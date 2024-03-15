تزامن النوروز مع رمضان.. هل ابتعد الإيرانيون عن الروحانيات والصوم؟

يعد تزامن شهر رمضان وعيد النوروز في عام واحد أمرًا نادرًا بشكل عام، ويتم تحديد تواريخ هذين الحدثين بناءً على تقاويم وطرق حسابية مختلفة.

لكن هذا العام، تزامن الشهر الفضيل مع النوروز الذي يعد عطلة رسمية في إيران تستمر لمدة إسبوعين، حيث يسافر الإيرانيون كل عام في هذا العيد إلى مدن مختلفة الأمر الذي يحرمهم من الصيام.

وعن تزامن هذين الحدثين في ظل ظاهرة إفطار العديد من الإيرانيين، الأمر الذي يوحي، كما كشفت استطلاعات سابقة، ابتعاد الإيرانيين عن الدين أو تراجع الكثير منهم من أداء فريضة الصوم.

الابتعاد عن الروحانية

يرى الشيخ بهمن أكبري وهو المستشار الثقافي السابق في السفارة الإيرانية في سلطنة عُمان، لـ"إرم نيوز"، عند سؤاله فيما إذا كان المجتمع الإيراني قد ابتعد عن الأمور الروحانية والدينية مثل الصيام، إنه "لسوء الحظ، هذا صحيح، وبالطبع لا يمكن لي أن أتجادل في هذا الموضوع، لكن بعض استطلاعات الرأي حول التدين تشير إلى ذلك".