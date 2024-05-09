"حرروا فلسطين".. كيم كارداشيان في ورطة بسبب صرخة ناشطة (فيديو)

ورأى نشطاء آخرون أن مداخلة كيم كارداشيان لم تكن موفقة، وأنه كان يجدر بها أن تلتزم الصمت، حتى لا تتعرض لهذا الهجوم الشرس.

في المقابل، قال فريق ثالث إن كيم قصدت أن "كل الأرواح مهمة"، وأن الجميع يستحق الحرية، مؤكدين أن نواياها لم تكن سيئة.

من جانبها، لم توضح كيم كارداشيان ما قصدته من حديثها، رغم أنها تحرص على الرد في القضايا الجدلية التي تثيرها في معظم الأوقات.

يذكر أن كيم كارداشيان كانت عبَّرت عن تعاطفها مع أصدقائها وعائلتها من اليهود بعد أحداث الـ7 من أكتوبر، من خلال منشور مطول على إنستغرام، قالت فيه: "قلبي مكسور بعد رؤية مقاطع فيديو الأطفال المرعوبين، الإرهاب تسبب بخسارة أرواح من الإسرائيليين والفلسطينيين المدنيين الذين يدفعون الثمن".