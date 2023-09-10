ضبط شبكة تتاجر بالأطفال حديثي الولادة في البيرو

قالت الشرطة البيروفية إنها تحقق مع شبكة يشتبه بقيامها بالإتجار بالأطفال حديثي الولادة، على إثر شكوى قدمتها طبيبة توليد في مركز "مانكو كاباك" الصحي.

ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري، عن الشرطة قولها إن العاملين في المركز الصحي لاحظوا السلوك الغريب لـ "فاني هورتادو"، البالغة من العمر 45 عامًا، التي جاءت إلى المركز حتى يتمكن ابنها المفترض، البالغ من العمر 14 يومًا تقريبًا، من تلقي لقاحه.

وقالت طبيبة التوليد التي اتصلت بالشرطة: "إنها ليست الأم، لقد أخبرتني أنها تقدم معروفاً لعائلة ستعتني بالطفل".

كما أظهرت كاميرات المراقبة بالمركز الصحي، وصول الأم المزعومة برفقة سيدة أخرى تدعى "روزا هوايهوا"، حاولت مغادرة المكان مع الطفل دون إثارة الشبهات.

وبفعل استجابة الشرطة، تم إلقاء القبض على المرأتين المشتبه بهما وتم اقتيادهما إلى مركز الأمن، حيث عُرف أن شخصًا ثالثًا يُدعى "روبين مورا"، كان موجودًا في المركز الصحي بعد دخوله مع النساء؛ مما أدى إلى إدراجه في التحقيق بشأن جريمة الإتجار بالأطفال حديثي الولادة.

وبحسب تحقيقات الشرطة، اعترفت "فاني هورتادو" بأنها ليست والدة المولود الجديد، وأشارت إلى أن "روزا هوايهوا"، الحاصلة على شهادة في طب التوليد، أعطتها الطفل قبل أيام مقابل مبلغ قدره 3.000 سول، 700 دولار أمريكي تقريبًا، وأن "روبين مورا" قام بتزوير وثائق الأمومة.

وتابع الموقع، بحسب المدعي العام البيروفي " باولو ريفيرا"، بأن الجريمة واضحة ومصنفة " إتجار بالبشر" وخصوصًا بعد العثور على محادثات واتساب على هاتف أحد المشتبهين تفيد بتعامله مع منظمة إجرامية باعت أكثر من 20 طفلًا حديث الولادة.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري