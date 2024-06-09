بعد صفعه معجبا.. مشاهير يدافعون عن عمرو دياب
دافع عدد من المشاهير عن الفنان عمرو دياب بعد قيامه بصفع أحد المعجبين، الذي حاول التقاط صورة تذكارية معه، وهي الواقعة التي أثارت استهجانا واسعا، ومطالبات بالاعتذار الفوري من جانب النجم الشهير ومحاكمته.
وأكدت بعض الشخصيات العامة، أن المعجب مخطىء ويتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.
وعلق رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس في تغريدة عبر منصة "إكس"، على مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة قائلا: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه.. فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكن زيادة ..لكن المعجب غلطان".
وأضاف وهو يرد على متابع طالبه بالحياد : "غلط طبعا.. بس إنت ماشي بتغني للناس ومرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور.. دى مش قلة ذوق؟ ".
وقال الإعلامي عمرو أديب، إن " الخطأ مشترك " بين دياب والمعجب، مؤكدا أن الفنان كان يقوم بعمله وهو الغناء، ومن ثم شعر بالضيق والغضب من الإلحاح الشديد من جانب المعجب، وخرج عن شعوره.
وأوضح أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على " إم بي سي مصر"، إن رد الفعل جاء مبالغا فيه من دياب، وهو خطأ بالتأكيد، لكن يجب أن نعرف أن الفنان بشر وله قدرة على الاحتمال.
واستشهد أديب بموقف حدث معه حين كان يقود سيارته، وطارده معجب كي يلتقط صورة معه؛ ما جعله يشعر بالرعب؛ لأنه لم يكن يعرف نية الشخص الذي يطارده.
ووصفت الفنانة عارفة عبد الرسول المعجب بأنه " متحرش" وقالت عبر صفحتها على "فيسبوك: " يعنى بما إني محسوبة على المشاهير وبتيجي الناس تتصور معايا.. أحيانا واحد يحط إيده على كتفي من غير مايستأذن.. أقول لنفسي اومال لو ماكنتش عجوزة كان عمل إيه.. ومنعت خالص حد يحط إيده عليا".
وأضافت: " أنا بصراحه ماليش في عمرو دياب ولكن عايزه بتوع البادي لانجوتش يبصوا على حركه صوابع الولا وهيه متشنجة.. وبتجذب عمرو ناحيتها وفجأه بقى في ضهره...المفاجأه خلت رد الفعل شكله كده...احسبوها...الواد ده متحرش...وجهة نظر".
وتواصلت ردود الفعل المستهجنة، إثر قيام الفنان المصري عمرو دياب بصفع شاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة.
وتصدّر فيديو اعتداء دياب على شاب مواقع التواصل، وكشف نشطاء عن هوية الشاب الذي تبين أنه يدعى سعيد أسامة، وهو خريج كلية التجارة قسم محاسبة، ومن مواليد محافظة الأقصر، ويقيم في القاهرة، فيما طالبه آخرون بضرورة التقدم بشكوى ورفع دعوى قضائية ضد دياب.
ولم تتوقف ردود الفعل هنا فحسب، إنما دشن مغردون حملة ضد الفنان وطالبوه بالاعتزال.
وقال الحاج أسامة والد الشاب سعيد، الذي تلقى صفعة من الفنان عمرو دياب، إنه لن يترك حق نجله، معتبرًا أن الصفعة تنطوي على إهانة بالغة لا يمكن قبولها.
وشدّد على عزمه على عمل محضر في قسم الشرطة بالواقعة، والتقدم ببلاغ رسمي ضد عمرو دياب، الذي تسبب لنجله في ضرر نفسي كبير، على حد تعبيره.