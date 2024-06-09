بعد صفعه معجبا.. مشاهير يدافعون عن عمرو دياب

دافع عدد من المشاهير عن الفنان عمرو دياب بعد قيامه بصفع أحد المعجبين، الذي حاول التقاط صورة تذكارية معه، وهي الواقعة التي أثارت استهجانا واسعا، ومطالبات بالاعتذار الفوري من جانب النجم الشهير ومحاكمته.

وأكدت بعض الشخصيات العامة، أن المعجب مخطىء ويتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.

وعلق رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس في تغريدة عبر منصة "إكس"، على مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة قائلا: "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه.. فيه ناس معندهاش كياسة ورد الفعل ممكن زيادة ..لكن المعجب غلطان".

وأضاف وهو يرد على متابع طالبه بالحياد : "غلط طبعا.. بس إنت ماشي بتغني للناس ومرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور.. دى مش قلة ذوق؟ ".