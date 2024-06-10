مصر.. إخلاء سبيل صاحب "أكبر حشد للدروس الخصوصية"

أخلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر سبيل مدرس مصري بضمان محل إقامته بعد أن جمع الآلاف من طلاب الثانوية العامة في صالة ألعاب رياضية كبرى لمراجعة الامتحانات، في مشهد مذهل وغير مسبوق أثار موجة من الغضب واسعة النطاق.

وواجهت النيابة المدرس بما تردد حول أنه جمع مبلغ مليون و200 ألف جنيه في تلك المراجعة بواقع 300 جنيه من كل طالب.

ونفى المدرس التهمة مؤكدا أنه ينظم تلك المراجعات بأجر رمزي للطلاب، حيث يتقاضى عن كل طالب 85 جنيهًا فقط .

وأضاف أنه استأجر صالة ألعاب ولم يكن يعلم أن جمع الطلاب للمراجعات مخالف للقانون.

وواجه المدرس تهمة جمع الطلاب من أجل الدروس الخصوصية في مكان مفتوح دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وأثار المدرس الجدل والاستنكار بعد تنظيمه أكبر تجمع بشري للدروس الخصوصية في بلاده، إن لم يكن في العالم أجمع، بحسب ناشطين.