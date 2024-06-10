مصر.. إخلاء سبيل صاحب "أكبر حشد للدروس الخصوصية"
أخلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر سبيل مدرس مصري بضمان محل إقامته بعد أن جمع الآلاف من طلاب الثانوية العامة في صالة ألعاب رياضية كبرى لمراجعة الامتحانات، في مشهد مذهل وغير مسبوق أثار موجة من الغضب واسعة النطاق.
وواجهت النيابة المدرس بما تردد حول أنه جمع مبلغ مليون و200 ألف جنيه في تلك المراجعة بواقع 300 جنيه من كل طالب.
ونفى المدرس التهمة مؤكدا أنه ينظم تلك المراجعات بأجر رمزي للطلاب، حيث يتقاضى عن كل طالب 85 جنيهًا فقط .
وأضاف أنه استأجر صالة ألعاب ولم يكن يعلم أن جمع الطلاب للمراجعات مخالف للقانون.
وواجه المدرس تهمة جمع الطلاب من أجل الدروس الخصوصية في مكان مفتوح دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
وأثار المدرس الجدل والاستنكار بعد تنظيمه أكبر تجمع بشري للدروس الخصوصية في بلاده، إن لم يكن في العالم أجمع، بحسب ناشطين.
وأقدم المدرس، ويدعى ماجد إمام، على تقديم مراجعة نهائية في مادة الجيولوجيا لحشد بشري مؤلف من أكثر من 4000 طالب وطالبة في "صالة حسن مصطفى" للألعاب الرياضية بمنطقة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع وصورا تظهر تجمع آلاف من طلبة الثانوية العامة، في مدرجات الصالة المغطاة، لمراجعة المادة قبل الامتحان النهائي.
وتضمن أحد المقاطع لحظة دخول المدرس إلى الصالة، على أنغام إحدى الأغنيات، كأحد المشاهير، وسط تهليل وتصفيق الطلبة الذين ملؤوا جنبات الصالة.
وإثر ذلك، قرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إحالة المدير التنفيذي للصالة والمسؤولين عنها للتحقيق بعد إيقافهم عن العمل.