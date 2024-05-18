طهو أصابع سمك
طهو أصابع سمكمتداولة

100 ساعة من العمل لتحضير أصغر وجبة في العالم (صور)

استغرقت ناديا ميشو، في إعداد "الوجبة المجهرية"، التي يوازي وزنها حبة البازلاء، 100 ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ووثقت ميشو في مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، مراحل إعداد السندويش المصنوع من الجبص، من أجل ضيفها الكابتن بيردز آي، للاحتفال بإطلاق أصابع السمك الصغيرة الجديدة، من منتجات شركة "بيردز آي" .

الساندويش المصنوع من الجبص
الساندويش المصنوع من الجبصمتداولة

وقالت إنها طهت أصابع السمك الصغيرة في الفرن خلال 8 دقائق، وقدمتها مع الخس والكاتشب وشرائح الخبز المدهونة بطبقة من الزبدة.

وأوضحت ميشو أن "المهمة كانت تحدياً صعباً للغاية، بسبب الدقة المتناهية التي تحتاجها خلال إعدادها؛ إذ يبلغ عرض كل إصبع سمكة نحو 1.5 سنتيمتر، بينما طول السندويش لا يتعدّى سنتيمتراً واحداً فقط".

يبلغ عرض كل إصبع سمكة صغير نحو 1.5 سنتيمتر
يبلغ عرض كل إصبع سمكة صغير نحو 1.5 سنتيمترمتداولة
العلبة التي تباع فيها الوجبة الصغيرة
العلبة التي تباع فيها الوجبة الصغيرةمتداولة
ناديا ميشو والكابتن بيردز آي
ناديا ميشو والكابتن بيردز آيمتداولة
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