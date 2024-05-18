100 ساعة من العمل لتحضير أصغر وجبة في العالم (صور)

استغرقت ناديا ميشو، في إعداد "الوجبة المجهرية"، التي يوازي وزنها حبة البازلاء، 100 ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ووثقت ميشو في مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، مراحل إعداد السندويش المصنوع من الجبص، من أجل ضيفها الكابتن بيردز آي، للاحتفال بإطلاق أصابع السمك الصغيرة الجديدة، من منتجات شركة "بيردز آي" .