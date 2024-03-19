بين أخطاء الدراما وتناقضات المؤرخين.. أين تكمن حقيقة "الحشاشين"؟

يؤكد الخشت أنه ثبت لديه بالدليل القاطع أن الحركة بريئة تماماً من تناول الحشيش المخدر، وأن السبب الواقعي لتسميتها بهذا الاسم، كما حقق، يرجع إلى مواقف الصمود، حيث كانت تقف في مواجهة ضروب الحصار التي كانت تفرضها عليها الجيوش لمدد طويلة، فكان يصمد الرجال في قلاعهم حتى بعد نفاد المؤن والأطعمة، معتمدين في طعامهم فقط على أكل الحشائش، أي العشب أو الكلأ.

ويضيف الباحث التاريخي محمد غنيمة صاحب المؤلفات التاريخية اللافتة، مثل: "عروش تتهاوى"، و" ذاكرة النخبة - أوراق ومراسلات نادرة من التاريخ الحديث" في حديثه إلى "إرم نيوز"، أن ثمة فرضية محتملة ثالثة وهى أن التسمية جاءت من "حش الرأس"، أي قطعها تماما كطريقة دموية في تصفية الخصم وتنفيذ الاغتيال.

قتلة محترفون

ويشير غنيمة إلى أن الكلمة الشهيرة Assassin التي دخلت معظم اللغات الأوروبية بمعنى " قاتل محترف يقتل خلسة أو غدرا وتكون ضحيته شخصية عامة غالبا" مأخوذة بتعديل طفيف من كلمة "حشاشين"، بعد تحول الطائفة إلى فرقة اغتيالات يقوم بها من كانوا يسمون بـ " الفدائيين" الذين "لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم ويُلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم".

وأضاف غنيمة أنهم تمكنوا بالفعل من اغتيال العديد من الشخصيات المرموقة في ذلك الوقت، منهم أمير مملكة القدس اللاتينية "كونراد أوف منتفيرات"، والوزير نظام الملك، والخليفة العباسي المسترشد.

ويبدو أن الحملات الصليبية على الشرق العربي كانت مدخلا لنقل كلمة الحشاشين إلى اللغات الغربية بهذا المعنى الصادم، حيث أورد المؤرخ البريطاني برنارد لويس في كتابه "الحشاشون- فرقة ثورية في تاريخ الإسلام "، رسالة ألماني يدعى برو كاردوس موجهة إلى الملك فيليب السادس ملك فرنسا، خلال تخطيطه لتلك الحملات الصليبية.

وجاء في الرسالة: "الحشاشون يبيعون أنفسهم ويتعطشون للدماء البشرية ويقتلون الأبرياء مقابل أجر، هم قتلة مأجورون سريون من نوع خطر وذوو مهارة خاصة".

و يوضح محمد غنيمة أن حسن الصباح ربما كان له وجه آخر يتعلق بالعلم والمعارف، وهو ما أشار له المؤرخ الفارسي علاء الدين الجويني من أن الصباح قال ذات مرة متحدثا عن حياته: "منذ طفولتي، بل منذ السابعة من عمري، كان جُل اهتمامي تلقي العلوم والمعارف، والتزود بكل ما استطعته منها في سبيل توسيع مداركي".

صداقة غامضة

وتبنى مسلسل "الحشاشين" رواية تاريخية أخرى شائعة تقول بوجود صداقة منذ الصغر بين كل من حسن الصباح ( يجسد دوره كريم عبد العزيز)، والشاعر والفيلسوف عمر الخيام " نيقولا معوض"، ونظام الملك " فتحي عبد الوهاب"، وكيف "أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن يقتسموا جميعاً ما عسى أن يواتي أي أحد منهم من حظ طيب"، وكان أولهم وصولاً هو نظام الملك.