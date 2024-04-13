بنغلاديشيات مقيمات في بريطانيا يتعرضن للتحرش والتهديد‎ على "تيك توك"

كشف تحقيق نُشر حديثًا أنّ كثيرًا من النساء من أصل بنغلاديشي مقيمات في المملكة المتحدة يتعرضن للتحرش والتنمر والتهديد بالاغتصاب والقتل، على "تيك توك".

وأكّد التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حياة عدد كبير من النساء أصيلات بنغلاديش "دُمرت بسبب شبكات التواصل الاجتماعي، وبسبب "متحرش" ينشط على "تيك توك" ويعمد إلى اختلاس صورهنّ وإطلاق شتائم والسخرية منهن ومن مظهرهنّ وحتى التهديد الذي طال كثيرات منهنّ.

ويذهب هذا المتحرش إلى أبعد من ذلك، حيث يحصل على صور لأطفال هؤلاء النسوة لتهديد عائلاتهنّ، ويقوم بعمليات تركيب للصور بشكل يوقع الأطفال في مواقف إباحية.

وتقول هؤلاء النساء إنهن مررن بـ "الجحيم"، وإنهن يواجهن الأرق وفقدن شهيتهن، وأحيانًا يبكين طوال اليوم.

ويُعد البنغلاديشيون، من حيث العدد، أحد أكبر الجاليات الأجنبية في المملكة المتحدة، وفي ويلز، يقدر عددهم بحوالي 600 ألف شخص، وداخل هذا المجتمع، يحظى "تيك توك" بشعبية كبيرة، خاصة بين النساء، نظرًا لأنه مجتمع "محافظ" إلى حد ما، وتسمح المنصة لهؤلاء النساء بالتعبير عن أنفسهن.

لكن المفارقة هنا أن هذا يجعل النسوة أيضًا مستهدفات، لأن بعض الرجال في المجتمع لا يقبلون أن تعبّر النساء عن آرائهنّ عبر الإنترنت، ويسعون بطريقة ما إلى تكميم أفواههن، وفق التحقيق.

ويُدعى المتحرش الذي يهاجم هؤلاء النساء "حسن سيد"، وهو مواطن بنغلاديشي يعيش في ضواحي باريس ولديه الآلاف من المتابعين على "تيك توك".