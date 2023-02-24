9 قتلى و 20 جريحًا في انقلاب حافلة بالجزائر
لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 20 آخرون في محافظة البويرة الجزائرية؛ إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، وفق مصادر رسمية، اليوم الجمعة.
وقالت مصالح الدرك الوطني الجزائرية، بحسب ما نقل عنه موقع "الشروق أون لاين" المحلي، إن الحادث حصل على مستوى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين محافظتي البويرة وتيزي وزو وتحديدًا على مستوى منطقة تيكجدة.
وأضافت مصالح الدرك الوطني: ''انقلبت حافلة لنقل المسافرين لمسافة 200 متر تحت الطريق، ما خلّف وفاة 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين".
وتشهد الجزائر ارتفاعا حادا في حوادث السير رغم حملات السلطات من أجل تفادي ذلك؛ إذ سبق وأن كشف مسؤول بالدرك في يناير الماضي أن عدد ضحايا حوادث السير في البلاد خلال 11 شهرًا من عام 2022 وصل إلى نحو 2512 شخصا.
وقال الرائد سمير بوشحيط من مركز الإعلام والتنسيق المروري في قيادة الدرك الوطني إنه تمّ تسجيل 5822 حادث مرور في الفترة المذكورة عبر مختلف المحافظات.
وأضاف في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى: "أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 2512 شخصًا وإصابة 9662 شخصًا بجروح مختلفة.
وقال المسؤول الجزائري إن "ولايتي الجزائر العاصمة وعين الدفلى لا تزالان دائمًا في المراتب الأولى لحوادث السير".