9 قتلى و 20 جريحًا في انقلاب حافلة بالجزائر

وقالت مصالح الدرك الوطني الجزائرية، بحسب ما نقل عنه موقع "الشروق أون لاين" المحلي، إن الحادث حصل على مستوى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين محافظتي البويرة وتيزي وزو وتحديدًا على مستوى منطقة تيكجدة.

وأضافت مصالح الدرك الوطني: ''انقلبت حافلة لنقل المسافرين لمسافة 200 متر تحت الطريق، ما خلّف وفاة 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين".