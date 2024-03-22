إيران.. اعتقال شخص اعتدى على سيدة في الشارع العام لسبب غريب (فيديو)

وتوجه الشخص إلى سيارة السيدة التي كانت جالسة فيها وقام بسحبها إلى الشارع العام في مدينة ساري والاعتداء عليها؛ ما دفع عدداً من المارة إلى التدخل لفك الاشتباك بينهما.

وفي سياق متصل، أعلن قائد شرطة مدينة ساري العقيد "عبدالله حسن زاده مقدم"، أنه تم القبض على "مرتكب جريمة ضرب امرأة" في شارع بازار بهذه المدينة.

وقال قائد شرطة مدينة ساري، إن المتهم تشاجر مع المرأة "بسبب حادث بسيط في سيارته"، مضيفاً أنه تم تقديم المتهم إلى السلطة القضائية.