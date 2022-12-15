ولية عهد تايلاند تتعرض لنوبة قلبية "حادة"

كشفت الصحف التايلاندية، اليوم الخميس، عن تعرض الأميرة باجراكيتيابها، ابنة ملك تايلاند لنوبة قلبية حادة، أدت لوضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الصحف إن الأميرة، 44 عاما، كانت تمارس رياضة الركض مع كلابها مساء أمس في حديقة "خاو يي" الوطنية عندما أصيبت بالنوبة القلبية.

وتبين أن الأميرة، التي تعتبر وريثة العرش التايلاندي، قد نقلت على متن طائرة هيلوكبتر من مستشفى "باك تشونغ نانا" إلى مستشفى الملك شولالونغكورن في بانكوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم.