مصر.. المطرب رضا البحراوي يقدم بلاغًا ضد شقيق كهربا

حرَّر المطرب الشعبي رضا البحراوي محضرًا ضد فتحي عبد المنعم شقيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا، يتهمه بالاعتداء عليه مع اثنين من أصدقائه، وتكسير زجاج سيارته الخاصة.

وكشف "البحراوي" في أقواله أمام النيابة العامة، أنه بعد إحياء حفل غنائي في إحدى البواخر النيلية الشهيرة في القاهرة، وأثناء خروجه من الباخرة، قابله شقيق كهربا ومعه اثنان من أصدقائه، وقاموا بالاعتداء عليه، وتكسير زجاج سيارته الخلفي، لافتًا إلى أنه لا يعرف سبب القيام بذلك الفعل.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، واقتادتهم إلى قسم الشرطة، والتي بدورها قامت بعرضهم على النيابة العامة، لتأمر النيابة بتفريغ كاميرات الباخرة التي وقع فيها الشجار، كما استدعت مسؤولي المركب لسماع أقوالهم في الواقعة.