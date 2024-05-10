"بين الرمال" يفوز بالنخلة الذهبية لمهرجان أفلام السعودية‎

فاز فيلم "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي بجائزة "النخلة الذهبية" لأفضل فيلم طويل في "مهرجان أفلام السعودية" في دورته العاشرة التي اختتمت، الخميس، في مدينة الظهران.

وحصلت تولين عصام على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هجان"، كما حصل عمر العطوي على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم ذاته، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم أيضاً.

وذهبت جائزة أفضل تصوير إلى أحمد السفياني وريكاردو جاك غيل عن فيلم "بين الرمال" فيما ذهبت جائزة أفضل مونتاج إلى كريستيان بينتو عن فيلم "ذلك الشعور الذي".