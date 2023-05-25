ماريتا الحلاني تودع العزوبية بحفل الـ Bridal Shower

وستقيم الفنانة حفل زفافها في فرنسا بمشاركة المقرّبين منها فقط، وعندما تعود إلى لبنان ستقيم سهرة عائلية أيضًا للاحتفال بزواجها مجددا.

وأعربت ماريتا عن سعادتها بخطوبتها من كميل أبي خليل، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن وجدت الشخص المناسب الذي ستمضي بقية حياتها إلى جانبه، وفق قولها.

وأبدت الفنانة استغرابها من ردود فعل متابعيها الذين قالوا إنها ما زالت صغيرة لاتخاذ هذا القرار، رغم أنها تبلغ من العمر 26 عاما، وأضافت ماريتا أنها "عروس 2023".