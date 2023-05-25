ماريتا الحلاني تودع العزوبية بحفل الـ Bridal Shower
ودعت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني العزوبية بحفل الـ Bridal Shower قبل الزفاف في منزلها بمنطقة "المونت فيردي" في لبنان، بمشاركة والدتها وشقيقاتها وصديقاتها المقرّبات.
ووثقت الحفل بصور عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت my bridal shwer"، وكانت مرتدية فستانا باللون الزهري وتضع المكياج الناعم، حيث اختارت خبير التجميل بسام فتوح للاهتمام بإطلالتها.
وشاركت كوليت الحلاني، والدة ماريتا، صورا من الحفل، وأطلت في إحداها برفقة ماريتا، وعلقت برموز تعبيرية لقلب أحمر.
وستقيم الفنانة حفل زفافها في فرنسا بمشاركة المقرّبين منها فقط، وعندما تعود إلى لبنان ستقيم سهرة عائلية أيضًا للاحتفال بزواجها مجددا.
وأعربت ماريتا عن سعادتها بخطوبتها من كميل أبي خليل، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد أن وجدت الشخص المناسب الذي ستمضي بقية حياتها إلى جانبه، وفق قولها.
وأبدت الفنانة استغرابها من ردود فعل متابعيها الذين قالوا إنها ما زالت صغيرة لاتخاذ هذا القرار، رغم أنها تبلغ من العمر 26 عاما، وأضافت ماريتا أنها "عروس 2023".
وتابعت ماريتا: "كميل إنسان كتير منيح. كانت علاقتنا بالبداية مجرد صداقة إلا أنها سرعان ما تحولت إلى علاقة حب بعد أن وجدت لديه كل الاهتمام والدعم للمضي قدما في مسيرتي الفنية".
وأكدت ابنة الفنان عاصي الحلاني أن والديها يحبان خطيبها كثيرا، ويشعران بالراحة لوجوده إلى جانبها كونه يسعى دوما إلى حمايتها، وعلقت: "ولكن هذا لا يمنع أنهما يشعران بالغصة لاتخاذ قرار الارتباط".
وتطرقت الحلاني إلى إطلالتها يوم حفل الخطوبة، لافتة إلى أنها اختارت الظهور بالطريقة التي لطالما تمنتها، فارتدت تصميما مميزا من إيلي صعب.