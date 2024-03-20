ناشطون يدعون لاستغلال رمضان لنشر "الوعي الأخضر"

يسعى ناشطون إلى استغلال معاني شهر الصيام من أجل تعزيز الوعي البيئي، داعين إلى نشر "الوعي الأخضر" رمضان في إشارة إلى أهمية الحفاظ على المناخ ونهج سلوكات تحافظ على الطبيعة.

وإلى جانب الامتناع عن تناول الطعام والشراب في نهار رمضان، يحرص المسلمون خلال هذا الشهر على تطهير أنفسهم من الإفراط والمادية.

ومن هنا بدأ اهتمام المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمواضيع التوعية الاجتماعية، بما فيها فهم مخاطر الإسراف والتبذير وتوضيح العلاقة بين رمضان والوعي البيئي.

وانطلاقا من مبدأ الإحسان، يسعى المسلمون باستمرار للتميز من أجل إرضاء الله في المقام الأول، ثم من أجل الوصول للشكل الذي نريد أن يكون عليه إرثنا الإسلامي.

لذا فإن التغير المناخي قضية عالمية ملحة وذات صلة وثيقة بالإسلام يمكن أن تؤثر على حياة الأجيال القادمة.

ويحمل المسلمون مكانة فريدة من نوعها في مجال البيئة؛ لأن الله تعالى خلقنا وكلاء على الأرض نتحمل مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها من منظور أننا مؤتمنون على مسؤولية رعاية الأرض ومواردها.

في هذا السياق، تنهى العديد من المساجد والمراكز الإسلامية عن تحضير وجبات كبيرة وقت الإفطار وخاصة في التجمعات العائلية، لأن هذه المناسبات الجماعية تؤدي إلى إهدار الطعام والإفراط في الاستهلاك، وغالبًا ما تعتمد على مواد غير قابلة للتحلل البيئي في أدوات المائدة وأطباق التقديم.