الصندوق وصل لمنزلها.. أطول امرأة بالعالم تشارك في الانتخابات التركية

أدلت التركية "رميسة غلغي" صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات المحلية التركية.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمترا من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وفي حديث للصحفيين عقب الإدلاء بصوتها، أشارت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية إلى أنها أدلت للمرة الثالثة في الاستحقاقات الانتخابية بواسطة صندوق اقتراع متنقل.