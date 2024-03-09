فايز المالكي يرقد في المستشفى إثر وعكة صحية (فيديو)
فاجأ الفنان السعودي فايز المالكي، محبيه ومتابعيه الكثر، مساء اليوم السبت، برقوده على سرير أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية يقول إنها بسيطة.
وظهر الفنان النشط في مجال مساعدة ودعم المحتاجين، على السرير ليتحدث عن حالته الصحية التي قال عنها إنها جيدة، وإنه سيخرج من المستشفى بعد قليل.
وأوضح المالكي أن التدخين هو السبب في الوعكة الصحية التي يمر بها حالياً، حاثاً الجميع على الإقلاع عن التدخين.
وقال فيصل العبدالكريم، وهو صديق للمالكي، ومعروف في المملكة بنشاطه في مجال حماية المستهلك في الأسواق، إن "عارضا صحيا بسيطا إن شاء الله يمر به أخوي الغالي فايز المالكي، وأبو راكان بخير ولله الحمد ونسأل الله له الشفاء العاجل".
وكان المالكي متواصلاً مع متابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يوم أمس الجمعة، وحثهم على مساعدة العديد من الأشخاص الذين نشر تفاصيل عن احتياجاتهم.
ويبلغ المالكي من العمر، 54 عاماً، ويمتلك في رصيده الفني عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية والسينمائية والبرامج والمسرحيات، بينها مشاركة في أجزاء من مسلسل "طاش ما طاش"، وفيلم "مناحي"، وبرنامج "الليلة مع فايز" على قناة دبي في عام 2012.
وبجانب شهرته في عالم الفن، فقد برز كأحد أبرز الناشطين السعوديين في مجال العمل الخيري في السنوات الماضية، وحظي بتكريم عدة مرات على دوره ذاك، بينما زادت شعبيته في المملكة والعالم العربي.