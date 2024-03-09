فايز المالكي يرقد في المستشفى إثر وعكة صحية (فيديو)

فاجأ الفنان السعودي فايز المالكي، محبيه ومتابعيه الكثر، مساء اليوم السبت، برقوده على سرير أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية يقول إنها بسيطة.

وظهر الفنان النشط في مجال مساعدة ودعم المحتاجين، على السرير ليتحدث عن حالته الصحية التي قال عنها إنها جيدة، وإنه سيخرج من المستشفى بعد قليل.