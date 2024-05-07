قبل لحظات من إعدامه.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه (فيديو)
فاجأ مواطن سعودي، الاثنين، مسؤولين عن تنفيذ حكم إعدام قاتل ابنه، بالعفو في اللحظات الأخيرة وقبيل تنفيذ الحكم الذي كان يحتاج موافقة نهائية من الأب.
وحضر الأب ويدعى الحميدي الحربي إلى ساحة تنفيذ الإعدام في محافظة "حفر الباطن"، بعد أن صدر حكم نهائي بإعدام القاتل.
وكان الأب قد رفض في السابق الاستجابة للكثير من الدعوات التي طالبته بالعفو عن القاتل مقابل ديّة بملايين الريالات.
لكنّ الأب الذي كان موجوداً لإعطاء موافقة نهائية لتنفيذ الحكم، غير رأيه في اللحظات الأخيرة، وعفا عن القاتل دون أي مقابل، قبل أن يتلقى سيلاً من إشادات مواطنيه على العفو.
وقال إن الله ألهمه بالعفو عن القاتل في اللحظات الأخيرة بعد أن رفض في السابق الكثير من جهود الصلح والعفو.