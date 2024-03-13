المنشاوي.. صاحب "الصوت الباكي" يهز القلوب في رمضان

القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يمثل صوته "بصمة صوتية" يجتمع حولها في رمضان الصائمون في العالم الإسلامي حتى ممن لا يعرفون العربية وهم مسحورون بشحنة غير مسبوقة من الشجن والورع، وكأنه يتلو بعيون دامعة حتى منحه الجميع لقب "صاحب الصوت الباكي".

وُلد "المنشاوي" في 20 يناير 1920 ببلدة "المنشية" التابعة لمحافظة سوهاج، جنوب مصر، في بيت معروف بتلاوة القرآن، حيث جده ووالده من القرّاء المعروفين على نطاق الصعيد وانتقل مع عمه إلى القاهرة بعد أن ختم القرآن في سن مبكرة. التحق بسهرات التلاوة في رمضان وهو لا يزال طفلاً وحصل على أول أجر في سن الحادية عشرة وكان 10 قروش، علمًا بأن الجنيه يتكون من 100 قرش.

ومنذ أن قدم أول سهرة تلاوة منفردًا وقع الجميع في أسر صوته مشدوهين لمسحة الحزن الصادق، الذي يخرج من قلبه فيصل إلى القلب دون واسطة، وهي السمة التي جعلته نسيجًا وحده، ومؤسس مدرسة فريدة في التلاوة لا تشبه الآخرين.