تحذير من خطر تزايد الاضطرابات الجوية خلال الفترة المقبلة

وتعدّ الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن الاضطرابات نادرة جدًا، ويمكن لأطقم الطيران غالبًا التنبؤ بالطقس السيئ والأجواء القاسية مسبقًا ويتم تدريبهم على التعامل مع تلك التأثيرات.



ما خطورة الاضطرابات على الطائرة؟



يقول الدكتور بول ويليامز أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة "ريدينغ": "لحسن الحظ، وفيات الاضطرابات الجوية على الطائرات التجارية نادرة جدًا، لكنها للأسف زادت بمقدار حالة وفاة واحدة اليوم".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "يورونيوز ترافيل"ً: "يمكن أن تحدث الاضطرابات أثناء الرحلات الجوية بسبب العواصف والجبال والتيارات الهوائية القوية التي تسمى التيارات النفاثة".

وتابع ويليامز: "في هذه الحالة الأخيرة، يطلق عليه اضطراب الهواء الشفاف، وقد يكون من الصعب تجنبه لأنه لا يظهر على رادار الطقس في مقصورة القيادة".



هل يمكن التنبو بالاضطرابات الجوية؟



ويشير التقرير إلى أنه من الصعب أيضًا التنبؤ بموعد حدوث الاضطرابات الجوية؛ لأنها تحدث نتيجة لدوامات صغيرة الحجم تكون محلية جدًا بحيث لا يمكن لمعظم نماذج الطقس حسابها.

وبحسب "اتحاد النقل الجوي الدولي"، فإن الاضطرابات الجوية هي السبب الرئيس للإصابات غير المميتة للركاب وطاقم الطائرة، لكن الوفيات والإصابات الخطيرة على الطائرات الكبيرة لا تحدث في كثير من الأحيان.

وفي ديسمبر 2022، تم إدخال 20 شخصًا إلى المستشفى بعد حدوث مطبات جوية على متن رحلة تابعة لشركة "طيران هاواي" كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو.

وفي مارس 2023، توفيت راكبة بعد أن ضربت طائرة رجال الأعمال التي كانت تستقلها اضطرابات شديدة، أما في أغسطس الماضي، احتاج 11 شخصًا للعلاج في المستشفى بعد أن واجهت رحلة تابعة لشركة "دلتا" طقسًا قاسيًا أثناء هبوطها في أتلانتا.